В Перу мужчина поджег женщину в автобусе - ВИДЕО

Инцидент произошел в столице Перу Лиме. Из-за происшествия в салоне машины началась паника, люди выбивали двери и выпрыгивали из окон. Жертву нападения спас водитель при помощи огнетушителя.

Как сообщают СМИ, кроме женщины, ожоги получили еще десять пассажиров транспортного средства. При этом сам поджигатель скрылся с места преступления, а его мотивы не известны.

Сейчас полиция с помощь видеокамер пытается разыскать злоумышленника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Индии в четверг утром, 26 апреля, школьный автобус столкнулся с поездом. В результате аварии погибли 13 детей. Еще пятеро получили тяжелые травмы. Как сообщает индийский телеканал NDTV, инцидент произошел в провинции Уттар-Прадеш на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 километрах от населенного пункта Горакхпур около семи часов утра по местному времени.