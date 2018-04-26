10:59 26.04.2018 | Происшествия | Новости
100192391:Polishuk

В Перу мужчина поджег женщину в автобусе - ВИДЕО

В Перу в среду вечером, 26 апреля, неизвестный мужчина ворвался в автобус и поджег женщину.

В Перу мужчина поджег женщину в автобусе - ВИДЕО

Инцидент произошел в столице Перу Лиме. Из-за происшествия в салоне машины началась паника, люди выбивали двери и выпрыгивали из окон. Жертву нападения спас водитель при помощи огнетушителя.

Как сообщают СМИ, кроме женщины, ожоги получили еще десять пассажиров транспортного средства. При этом сам поджигатель скрылся с места преступления, а его мотивы не известны.

Сейчас полиция с помощь видеокамер пытается разыскать злоумышленника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Индии в четверг утром, 26 апреля, школьный автобус столкнулся с поездом. В результате аварии погибли 13 детей. Еще пятеро получили тяжелые травмы. Как сообщает индийский телеканал NDTV, инцидент произошел в провинции Уттар-Прадеш на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 километрах от населенного пункта Горакхпур около семи часов утра по местному времени.


Поделиться
Читайте также:
 
Кабмин создаст электронную систему здравоохранения В МВФ настаивают на реализации Украиной всех ключевых положений Меморандума В Днепропетровской области началась проверка дорог, отремонтированных за последние два года В Индии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли 13 детей
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив