12:28 26.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100192406:nastya

В Одесской области пенсионер открыл огонь по жилому дому

В городе Рени Одесской области пенсионер обстрелял окна жилого дома. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

В Одесской области пенсионер открыл огонь по жилому дому

В полицейский участок обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что кто-то стрелял по окнам его дома.

На месте инцидента правоохранители установили, что одно из окон жилого дома, которое выходит на город, изрешетили семью небольшими пулями. Кроме того, под окном были найдены металлические фрагменты, похожие на гильзы от них.

Изучив траекторию полета пуль, полицейские вышли на местного пенсионера.

Так, во время обыска его жилья оказалось, что мужчина хранилось два охотничьих ружья и пятнадцать патронов к ним, одну пневматическую винтовку и семнадцать металлических шаров, шесть самодельных ножей, двухкилограммовую металлическую емкость с дробью и пластиковую пулю с болтом и двумя пулями.

Кроме того, мужчина не предоставил документы на оружие.

В свое оправдание стрелок объяснил, что в темноте разгонял со двора чужих котов, поэтому не видел, куда целится.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", около бульвара имени академика Вернадского произошла драка с применением стрелкового оружия. По предварительной информации, между двумя слегка поддатыми мужчина возникла словесная перепалка, которая привела к физическому столкновению обоих.


Поделиться
Читайте также:
 
MONATIK получил престижную премию "Телетриумф" - ВИДЕО В Кении от наводнения пострадали сотни тысяч человек Стартовали полеты авиакомпании Nordica из Таллинна в аэропорт "Киев" "Фенербахче" проведет три матча без зрителей за беспорядки на игре с "Бешикташем"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив