В Одесской области пенсионер открыл огонь по жилому дому

В полицейский участок обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что кто-то стрелял по окнам его дома.

На месте инцидента правоохранители установили, что одно из окон жилого дома, которое выходит на город, изрешетили семью небольшими пулями. Кроме того, под окном были найдены металлические фрагменты, похожие на гильзы от них.

Изучив траекторию полета пуль, полицейские вышли на местного пенсионера.

Так, во время обыска его жилья оказалось, что мужчина хранилось два охотничьих ружья и пятнадцать патронов к ним, одну пневматическую винтовку и семнадцать металлических шаров, шесть самодельных ножей, двухкилограммовую металлическую емкость с дробью и пластиковую пулю с болтом и двумя пулями.

Кроме того, мужчина не предоставил документы на оружие.

В свое оправдание стрелок объяснил, что в темноте разгонял со двора чужих котов, поэтому не видел, куда целится.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", около бульвара имени академика Вернадского произошла драка с применением стрелкового оружия. По предварительной информации, между двумя слегка поддатыми мужчина возникла словесная перепалка, которая привела к физическому столкновению обоих.