В Израиле погибли люди из-за непогоды - ВИДЕО

Об этом сообщают Новости Израиля.

Из берегов вышли реки на юге государства, в связи с чем было перекрыто шоссе № 40 в районе Мицпе Рамон, в Ришон ле-Ционе упала крыша торгового центра Ротшильд. Тель-авивский муниципальный аэропорт на берегу Средиземного моря Сде Дов закрыли, а все рейсы были перемещены в аэропорт Бен-Гурион.

Средства массовой информации Израиля сообщают о смерти бедуинского подростка, который утонул в реке Мамшит, которая покинула границы берегов в районе Димоны. Юная 18-летняя палестинка, которая вышла пасти стадо рядом с родной деревней Кафр Рашида, погибла во время наводнения.

Спасателям удалось вытащить 37 пассажиров общественного транспорта, который застрял из-за наводнения. Их госпитализировали в беэр-шевскую больницу "Сорока". Была проведена эвакуация учащихся в школе Ядлин в Ришон ле-Ционе из-за затопления некоторых комнат в помещении.

Синоптики предупреждают о том, что ливни будут продолжатся в разных районах Израиля 26 и 27 апреля.Они проанализировали данные и сообщили о количестве выпавших осадков: Негба - 54 мм, Бейт Джимель - 30 мм, Хефец Хаим - 30 мм, Тель-Авив - 26 мм, Ашхар - 19 мм, Лахав - 19 мм, Хадера - 18 мм, Бейт Даган - 18 мм, Иерусалим - 17 мм, Беэр-Шева - семь мм, Хайфа - шесть мм, Цфат - пять мм, Кинерет - три мм.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не менее шести стран готовятся перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим.