В Индии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли 13 детей

В результате аварии погибли 13 детей. Еще пятеро получили тяжелые травмы.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, инцидент произошел в провинции Уттар-Прадеш на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 километрах от населенного пункта Горакхпур около семи часов утра по местному времени.

После столкновения автобус взлетел в воздух на несколько метров. Десять детей погибли сразу на месте происшествия. Трое школьников скончались от травм в больнице. Все пострадавшие доставлены в больницы. По данным врачей причем семеро детей находятся в критическом состоянии.

На момент аварии в автобусе находились 25 детей. Большинству из них было меньше десяти лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на железнодорожной станции Красное в Львовской области в ночь на среду, 25 апреля, пассажирский поезд сбил женщину. 50-летняя пострадавшая умерла на месте происшествия от полученных травм.