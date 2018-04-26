В Чехии произошла утечка фенола, пострадали 20 человек

Об этом сообщает Idnes.cz. Согласно словам представителя муниципалитета города, утечка произошла в связи с повреждением шланга, через который проходило вещество. К моменту прибытия спасателей, пострадавших доставили в больницы в Дечине и городах Чешская Липа, Литомержице и Усти-над-Лабем.

Как установила Чешская экологическая инспекция, фенол не попал в канализацию или поверхностные воды. Также представители ведомства заявили, что утечка вещества, которое не является летучим, не должна повлиять на окружающую среду.

Сейчас химкомбинат закрыт, производство прекращено и проводится расследование инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове трое человек пострадало от утечки газа. Причиной инцидента могла быть неисправность в работе квартирной системы газораспределения, из-за чего произошла утечка внутри помещения.