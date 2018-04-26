На Закарпатье экскурсионный автобус въехал в стройплощадку, пострадали семь пассажиров - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь пассажиров. Как сообщает управление патрульной полиции Закарпатской области, инцидент произошел около десяти часов вечера возле дорожной станции "Нижние Ворота".

Патрульные получили сообщение об аварии с пострадавшими на 722 километре от дорожной станции и оперативно приехав на место аварии.

Тут правоохранители обнаружили, что происшествие произошло с участием экскурсионного автобуса Iveco, водитель которого совершил наезд на строительную площадку моста. По предварительной информации на момент аварии в транспортном средстве находились 36 человек. Скорая помощь увезла в больницу семь человек.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Индии в четверг утром, 26 апреля, школьный автобус столкнулся с поездом. В результате аварии погибли 13 детей. Еще пятеро получили тяжелые травмы. Как сообщает индийский телеканал NDTV, инцидент произошел в провинции Уттар-Прадеш на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 километрах от населенного пункта Горакхпур около семи часов утра по местному времени.