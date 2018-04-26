15:23 26.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На железнодорожном вокзале в Донецкой области обнаружили пакет гранат – ФОТО

В городе Бахмут Донецкой области на железнодорожном вокзале нашли пакет с гранатами. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На железнодорожном вокзале в Донецкой области обнаружили пакет гранат – ФОТО

Как отмечается, работник железнодорожного вокзала во время осмотра территории обнаружил подозрительный пакет и сообщил в полицию.

После этого, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая ограничила доступ к месту происшествия и взяла квадрат под контроль.

На месте инцидента правоохранители изъяли гранаты Ф-1 и две РГД-5, а рядом — запалы, которые сейчас направлены на экспертизу.

В данное время полиция разыскивает личность владельца "необычного подарка".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Запорожской области возле частного дома взорвалась граната. Полиция предполагает, что это была граната "РГД-5". В результате инцидента ранения получил мужчина.


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