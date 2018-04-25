В центре Кабула вновь прогремел взрыв

На данный момент данные о погибших и пострадавших уточняются. Как сообщает телеканал ToloNews, ссылаясь на информацию полиции, это уже второй врыв за неделю в центре города.

22 апреля в Кабуле террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли 48 человек, в том числе пятеро детей, еще 112 человек были ранены. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

В тот же день в афганском городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере страны прогремел взрыв, жертвами которого стали шесть человек.

Напомним, как сообщал УРА-Инфром, в воскресенья, 22 апреля, количество жертв теракта, который произошел возле центра регистрации избирателей в Кабуле, возросло до 52.

Как сообщает TOLO News, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Афганистана, среди погибших по меньшей мере 21 женщина и пятеро детей.