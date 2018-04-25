10:32 25.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В оккупированной Макеевке подорвали участок местной "полиции" - ФОТО

В оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на среду, 25 апреля, неизвестные подорвали участок местной "полиции".

В оккупированной Макеевке подорвали участок местной

К счастью, по предварительным данным очевидцев, никто из людей не пострадал. Как сообщает издание "ОстроВ", ссылаясь на сообщения жителей оккупированных территорий в социальных сетях, в поселке Бажаново накануне вечером прогремел мощный взрыв.

Неизвестные лица заложили заряд под окнами отделения местной "полиции", - расссказали очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре прошлого года в оккупированной Макеевке после обвала на шахте пропали два горняка. Инцидент произошел на шахте "Ясиновская-Глубокая". Всего на момент обрушения породы на аварийном участке находились 18 шахтеров, 16 из которых выбрались самостоятельно.


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