В оккупированной Макеевке подорвали участок местной "полиции" - ФОТО

К счастью, по предварительным данным очевидцев, никто из людей не пострадал. Как сообщает издание "ОстроВ", ссылаясь на сообщения жителей оккупированных территорий в социальных сетях, в поселке Бажаново накануне вечером прогремел мощный взрыв.

Неизвестные лица заложили заряд под окнами отделения местной "полиции", - расссказали очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре прошлого года в оккупированной Макеевке после обвала на шахте пропали два горняка. Инцидент произошел на шахте "Ясиновская-Глубокая". Всего на момент обрушения породы на аварийном участке находились 18 шахтеров, 16 из которых выбрались самостоятельно.