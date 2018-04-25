07:29 25.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне застрелили известного бизнесмена Игоря Пащенко - ФОТО

В Херсона во вторник поздно вечером, 24 апреля, неизвестные застрелили мужчину.

В Херсоне застрелили известного бизнесмена Игоря Пащенко - ФОТО

Еще один – получил ранения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, после семи часов вечер в Днепровском районе мужчина, который впоследствии скрылся с места преступления, совершил несколько выстрелов в прохожих.

От полученных ран на месте происшествия скончался мужчина. Пострадавшего скорая помощь увезла в больницу.

В полицию позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что пять минут назад неизвестный мужчина стрелял в его 49-летнего соседа.

В свою очередь местное издание "Мост", ссылаясь на свои на источник в полиции сообщает, что убитый - известный в городе бизнесмен Игорь Пащенко, а ранен - его охранник.

По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе ввели полицейский оперативный план Сирена.

По факту происшествия полиция открыла уголовное дело по статье Умышленное убийство Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области возле частного дома взорвалась граната. Полиция предполагает, что это была граната "РГД-5". В результате инцидента ранения получил мужчина. Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, взрыв неизвестного устройства произошел в поселке Мирное Мелитопольского района.


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