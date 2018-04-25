В Египте в аварию попал автобус с туристами, три человека погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия три человек погибли на сете. Еще восемь человек получили травмы.

Как сообщают местные СМИ, автобус направлялся из Каира в Александрию. Внезапно машина попала в канаву с водой.

На момент аварии в салоне автобуса находились 11 пассажиров из Китая. В результате инцидента пострадали водитель автобуса и гид.

Вместе с тем по данным местных властей, микроавтобус столкнулся с другим транспортным средством из-за превышения скорости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Мальте в понедельник вечером, 9 апреля, попал в аварию двухэтажный туристический автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Еще 50 туристов получили травмы. При этом шестеро из них, по данным врачей, находятся в критическом состоянии.