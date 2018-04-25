В больнице умер еще один пострадавший в ДТП в Кривом Роге

Об этом рассказал заместитель заведующего приемным отделением городской больницы №2 Владимир Степанов, передает "Первый криворожский".

Согласно его словам, в среду утром в 4:50 в реанимации умер 58-летний пострадавший. Также он добавил, что у пострадавшего были черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, травмы внутренних органов.

В настоящее время в больнице находятся еще 12 людей, которые пострадали в ДТП. При этом двое из госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

"Состояние 10 человек - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.