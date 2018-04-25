09:59 25.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Аризоне разбился военный истребитель

В американском штате Аризона во вторник, 24 апреля, потерпел крушение истребитель F-16C американских Военно-воздушных сил.

В Аризоне разбился военный истребитель

К счастью пилот успел катапультироваться и поэтому никто во время крушения не пострадал. Как сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на данные авиабазы Luke, самолет разбился утром во время тренировочного полета при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити.

F-16C отклонился от курса и попытался приземлиться в муниципальном аэропорту Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона около девяти часов вечера по киевскому времени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 23 апреля, произошла авиакатастрофа в Тунисе с военным самолетом возле города Сфакс, в результате крушения по меньшей мере двое солдат погибли. По предварительным данным, самолет разбился во время ночных тренировок.


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