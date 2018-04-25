В Аризоне разбился военный истребитель

К счастью пилот успел катапультироваться и поэтому никто во время крушения не пострадал. Как сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на данные авиабазы Luke, самолет разбился утром во время тренировочного полета при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити.

F-16C отклонился от курса и попытался приземлиться в муниципальном аэропорту Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона около девяти часов вечера по киевскому времени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 23 апреля, произошла авиакатастрофа в Тунисе с военным самолетом возле города Сфакс, в результате крушения по меньшей мере двое солдат погибли. По предварительным данным, самолет разбился во время ночных тренировок.