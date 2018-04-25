19:52 25.04.2018 | Происшествия | Новости
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У побережья Австралии обнаружены останки неизвестного корабля

У австралийских берегов приблизительно на 60 метров ниже уровня суши найдены останки неопределенного корабля. Используя специальную аппаратуру с камерами ученые зафиксировали на видео необычные обломки.

У побережья Австралии обнаружены останки неизвестного корабля

Об этом сообщает Business Insider.

Останки неопознанного судна были зафиксированы экспертами из Австралийского института наук о море (AIMS) у суши города Брум, штата Западная Австралия. Они пользовались сонарой на исследовательском судне Solander, когда сканировали морское дно.

Сказано, что металлическое старое плавательное сооружение приблизительно 37 метров длиной и на семь метров в ширину. Данные материалы отправлены Музею Западной Австралии с надеждой, что его специалисты смогут опознать корабль, который вероятно затонул еще в XX веке.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Австралии требует от Российской Федерации признать свою ответственность за кибератаки на 400 австралийских компаний со стороны спонсируемых хакеров в прошлом 2017 году.


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