На Львовщине поезд сбил насмерть женщину

50-летняя пострадавшая умерла на месте происшествия от полученных травм. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, информация об аварии поступила около полуночи.

На железнодорожной станции поезд №92 "Киев-Львов" сбил жунщину.

Тело направлено в морг Буской центральной районной больницы. Сейчас полиция устанавливает личном потерпевшей, а также выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Египте в ночь на среду, 25 апреля, в аварию попал автобус с туристами. В результате дорожно-транспортного происшествия три человек погибли на сете. Еще восемь человек получили травмы.