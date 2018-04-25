На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Как отметили в министерстве чрезвычайных ситуаций РФ пепел не достиг населенных пунктов.

Известно, что в последний раз вулкан "пробуждался" в январе 2018 года, тогда он тоже выбросил столб дыма.

Добавим, вулкан Ключевской находится на востоке Камчатки, его высота – 4,85 тыс. метров. Это один из самых высоких активных вулканов Евразии. Ближайшие к нему населенные пункты – поселки Ключи и Козыревск – расположены примерно в 45 км.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые за 250 лет на японском острове Кюс проснулся вулкан Ио Яма. Местные власти начали эвакуацию горных жителей. При этом, по предварительным данным, зона поражения может составлять до двух километров от кратера.