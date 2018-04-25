Криптокошелек MyEtherWallet взломан хакерами

Об этом сообщает сайт MyEtherWallet.
К представителям компании обратились пользователи Reddit с сообщением, что один из клиентов потерял все свои деньги после входа в систему. Специалисты ознакомились с ситуацией детальнее и подтвердили, что один из DNS-серверов кошелька был взломан.
В MyEtherWallet уточнили, что проблема возникла не на стороне компании. Сейчас сотрудники криптоплатформы пытаются найти проблемные сервера и урегулировать вопрос. Они просят пользователе пока что не заходить в личные кошельки на MyEtherWallet до преодоления проблемы. Как пишут в Twitter, во взломе серверов вероятно задействованы русские хакеры, поскольку переадресация идет в сторону российских IP-адресов, Fake_Phishing899 и Fake_Phishing900. По предварительным данным, сумма ущерба оценивается в 150 тыс. долларов.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по вэб-адресу www.mev.gov.ua взломали и зашифровали.