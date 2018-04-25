12:57 25.04.2018 | Происшествия | Новости
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Криптокошелек MyEtherWallet взломан хакерами

Один из крупнейших электронных кошельков криптоплатформы Ethereum MyEtherWallet взломали компьютерные преступники. После нападения хакеры организовали перенаправку пользователей на фишинговый сайт.

Криптокошелек MyEtherWallet взломан хакерами

Об этом сообщает сайт MyEtherWallet.

К представителям компании обратились пользователи Reddit с сообщением, что один из клиентов потерял все свои деньги после входа в систему. Специалисты ознакомились с ситуацией детальнее и подтвердили, что один из DNS-серверов кошелька был взломан.

В MyEtherWallet уточнили, что про­бле­ма воз­ник­ла не на сто­роне компании. Сейчас сотрудники криптоплатформы пы­та­ют­ся найти про­блем­ные сер­ве­ра и уре­гу­ли­ро­вать вопрос. Они просят пользователе пока что не за­хо­дить в лич­ные ко­шель­ки на MyEtherWallet до преодоления проблемы. Как пишут в Twitter, во взло­ме сер­ве­ров вероятно задействованы рус­ские ха­ке­ры, поскольку пе­ре­ад­ре­са­ция идет в сторону рос­сий­ских IP-ад­ре­сов, Fake_Phishing899 и Fake_Phishing900. По предварительным данным, сумма ущер­ба оце­ни­ва­ет­ся в 150 тыс. дол­ла­ров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по вэб-адресу www.mev.gov.ua взломали и зашифровали.


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