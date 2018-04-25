Криптокошелек MyEtherWallet взломан хакерами

Об этом сообщает сайт MyEtherWallet.

К представителям компании обратились пользователи Reddit с сообщением, что один из клиентов потерял все свои деньги после входа в систему. Специалисты ознакомились с ситуацией детальнее и подтвердили, что один из DNS-серверов кошелька был взломан.

В MyEtherWallet уточнили, что про­бле­ма воз­ник­ла не на сто­роне компании. Сейчас сотрудники криптоплатформы пы­та­ют­ся найти про­блем­ные сер­ве­ра и уре­гу­ли­ро­вать вопрос. Они просят пользователе пока что не за­хо­дить в лич­ные ко­шель­ки на MyEtherWallet до преодоления проблемы. Как пишут в Twitter, во взло­ме сер­ве­ров вероятно задействованы рус­ские ха­ке­ры, поскольку пе­ре­ад­ре­са­ция идет в сторону рос­сий­ских IP-ад­ре­сов, Fake_Phishing899 и Fake_Phishing900. По предварительным данным, сумма ущер­ба оце­ни­ва­ет­ся в 150 тыс. дол­ла­ров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по вэб-адресу www.mev.gov.ua взломали и зашифровали.