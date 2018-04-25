Из-за пожара в Индонезии множество жертв – ФОТО

Об этом сообщает издание Daily Star.

Как отмечается, пожар был вызван разливом нефти на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех на западе страны.

В результате пожара, по меньшей мере три дома загорелись. В данное время, продолжается эвакуация людей. По словам жителей провинции, огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен.

Кроме того, агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило факт пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Живец на юге Польши в на складе с химикатами начался масштабный пожар. На данный момент огонь уже уничтожил более десяти расположенных вблизи автомобилей. Ожоги получил один из спасателей.