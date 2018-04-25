15:15 25.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Электричку "Киев-Малин" забросали камнями - ФОТО

На днях возле остановочной платформы "Ворзель" неизвестные лица набросились с камнями на электропоезд "Киев-Малин", в результате чего машинист одержал травму.

Электричку

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что около остановочной платформы "Ворзель" неизвестные личности атаковали с камнями региональную электричку №6631 Киев-Малин. В ходе нападения было разрушено лобовое стекло кабины транспортного средства, а машинист травмировал голову.

В ведомстве добавляют, что это не первая схожая ситуация на участке Немешаево - Ирпень. В первых числах апреля на перегоне Ирша-Тетерев Киевской неизвестные лица три раза забросали камнями поезд №706 Перемышль - Киев.

Руководство "Укрзализныци" сообщило в Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области по активизации мер по предотвращению схожих преступлений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на железнодорожной станции Красное в Львовской области пассажирский поезд сбил женщину.


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