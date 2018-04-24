В Турции произошло сильное землетрясение

Известно, что первые подземные толчки землетрясения были зафиксированы около четырех утра, 24 апреля.

Как отметил премьер-министр Турции Бинали Йылдырыма, жертв в результате землетрясения в нет. Однако, имеет место материальный ущерб в Адыямане.

Известно, что пострадало много архитектурных зданий. Сейчас, власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранению последствий и оказанию помощи населению.

В то же время, управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции передает, что в результате землетрясения легкие травмы получили 13 жителей города Адыяман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в море Банда у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера. На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.