10:19 24.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции произошло сильное землетрясение

На юго-востоке Турции в районе Самсат провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает агентство Анадолу.

В Турции произошло сильное землетрясение

Известно, что первые подземные толчки землетрясения были зафиксированы около четырех утра, 24 апреля.

Как отметил премьер-министр Турции Бинали Йылдырыма, жертв в результате землетрясения в нет. Однако, имеет место материальный ущерб в Адыямане.

Известно, что пострадало много архитектурных зданий. Сейчас, власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранению последствий и оказанию помощи населению.

В то же время, управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции передает, что в результате землетрясения легкие травмы получили 13 жителей города Адыяман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в море Банда у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера. На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.


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