В Тунисе потерпел крушение военный самолет, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, крушения авиалайнера случилось неподалеку от авиабазы рядом с городом Сфакс. Также правоохранители выяснили, что учебное воздушное судно совершало тренировочный полет, однако по неизвестным причинам пилот не справиося с управлением.

В настоящее время на месте авиакатастрофы работают спасатели. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

"Идет следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в горах Ирана разбился турецкий самолет. По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет.