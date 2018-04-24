09:39 24.04.2018 | Происшествия | Новости
100192162:labazovych

В Тунисе потерпел крушение военный самолет, есть погибшие - ФОТО

На востоке Туниса, а именно неподалеку от города Сфакс разбился военный самолет. Так, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

В Тунисе потерпел крушение военный самолет, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, крушения авиалайнера случилось неподалеку от авиабазы рядом с городом Сфакс. Также правоохранители выяснили, что учебное воздушное судно совершало тренировочный полет, однако по неизвестным причинам пилот не справиося с управлением.

В настоящее время на месте авиакатастрофы работают спасатели. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

"Идет следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в горах Ирана разбился турецкий самолет. По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет. 


Поделиться
Читайте также:
 
В двух областях возможно подтопление дорог - ГосЧС Украинцев нет среди пострадавших в Торонто Фьючерсы на нефть Brent опустились ниже 75 долларов за баррель Макрон и Трамп совместно посадили дуб возле Белого дома – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив