В Польше горит склад с химикатами - ВИДЕО

На данный момент огонь уже уничтожил более десяти расположенных вблизи автомобилей. Ожоги получил один из спасателей.

Как сообщил представитель пожарной службы в Марек Тетляк, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Информация о пожаре поступила около десяти часов вечера по киевскому времени.

Спасатели всю ночь пытались его загасить. Сейчас на месте происшествия работало около 140 спасателей.

Вместе с тем Тетляк заверил, что угрозы для местных жителей нет, эвакуация не проводилась. Другим промышленным объектам, которые расположены рядом, также ничего не угрожает, - заявил представитель пожарной службы.

Причину возгорания пока не установлены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкассах 23 апреля возник масштабный пожар на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков.

К вечеру спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.