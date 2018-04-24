В Польше горит склад с химикатами - ВИДЕО

Спасатели всю ночь пытались его загасить. Сейчас на месте происшествия работало около 140 спасателей.
Вместе с тем Тетляк заверил, что угрозы для местных жителей нет, эвакуация не проводилась. Другим промышленным объектам, которые расположены рядом, также ничего не угрожает, - заявил представитель пожарной службы.
Причину возгорания пока не установлены.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкассах 23 апреля возник масштабный пожар на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков.