20:05 24.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Пакистане террорист-смертник подорвал себя, погибли пять полицейских

В Пакистане во вторник, 24 апреля, террорист смертник подозвал себя возле полицейского фургона, который стоял на дороге.

В Пакистане террорист-смертник подорвал себя, погибли пять полицейских

В результате атаки смертника пятеро полицейских погибли. Еще семь человек получили ранения.

Как сообщает Anadolu Agency, нападения произошло в городе Кветта, столице пакистанской провинции Белуджистан.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

По данным издания, за несколько минут до взрыва два подозреваемых террориста-смертника попытались атаковать контрольно-пропускной пункт в восточной окраине Кветты, но силы безопасности убили их, прежде чем они смогли взорвать свои заряженные взрывчаткой жилеты. Никто из отряда не был убит или ранен в результате нападения.

Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в канадской столице Торонто.

Как сообщал УРА-Информ, водитель пытался скрыться с места происшествия. Кроме того, полиция также обнаружила фургон, за рулем которого задержанный совершил наезд.


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