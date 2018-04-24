В Китае в караоке-баре произошел пожар, 18 человек погибли

В результате инцидента погибли 18 человек. Еще пять человек получили ожоги и травмы.

Как сообщает Xinhua, пожар произошел ночью, к настоящему моменту возгорание удалось потушить.

Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу, на месте работает полиция. Причины пожара выясняются, ведется следствие.

При это полиция предполагает, что причиной пожара стал поджог. Полиция ведет поиск подозреваемого и по последним данным, правоохранители уже установили подозреваемого и ведут его поиск.

В полиции также рассказали, что в ночь пожара у подозреваемого в поджоге произошла словесная перепалка с другим человеком возле входа в бар. Спустя какое-то время он загородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджог их. Огонь перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором оказался только один выход.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание старых автомобильных покрышек на территории промзоны в Черкассах. Огонь был потушен около шести часов вечера в понедельник, 23 апреля. Как сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, причина пожара и убытки, причиненные огнем, устанавливаются.