В Китае мужчина на ходу выпал из аттракциона - ФОТО

Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что мужчина вылетел из аттракциона, вращающегося на 360 градусов, из-за того, что внезапно отстегнулись ремни безопасности.

Находясь в этой ситуации, пострадавший попытался спрыгнуть с кресла, однако не удержался и упал. В результате этого, получил несовместные с жизнью травмы.

К слову, после инцидента аттракцион закрыли. Полиция начала уголовное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Полтава-Кременчуг-Александрия рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии погиб пассажир легковушки. В больницу с травмами госпитализированы пять пассажирок автобуса Богдан, а также водитель автомобиля Renault.