Подозреваемому в наезде на пешеходов в Торонто предъявили 23 обвинения

Как сообщает телеканал CBC, Алека Минассяна полиция обвиняет в убийстве первой степени десяти человек, а также в покушении на убийство 13 человек.

Соответствующее решение принято в связи с вчерашним нападением на микроавтобусе, повлекшем человеческие жертвы, - говорится в решении суд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, наезд на толпу людей произошел в понедельник на одном из оживленных перекрестков в северной части Торонто. Водитель двигался на большой скорости по тротуару, сбивая прохожих.

25-летний Алек Минассян - задержан. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, однако был ли наезд на людей преднамеренным, неизвестно. Непонятны также и мотивы произошедшего.