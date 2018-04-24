20:32 24.04.2018 | Происшествия | Новости
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Подозреваемому в наезде на пешеходов в Торонто предъявили 23 обвинения

Суд канадского города Торонто во вторник, 24 апреля, предъявил задержанному по подозрению в наезде на пешеходов 23 обвинения.

Подозреваемому в наезде на пешеходов в Торонто предъявили 23 обвинения

Как сообщает телеканал CBC, Алека Минассяна полиция обвиняет в убийстве первой степени десяти человек, а также в покушении на убийство 13 человек.

Соответствующее решение принято в связи с вчерашним нападением на микроавтобусе, повлекшем человеческие жертвы, - говорится в решении суд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, наезд на толпу людей произошел в понедельник на одном из оживленных перекрестков в северной части Торонто. Водитель двигался на большой скорости по тротуару, сбивая прохожих.

25-летний Алек Минассян - задержан. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, однако был ли наезд на людей преднамеренным, неизвестно. Непонятны также и мотивы произошедшего.


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