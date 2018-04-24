На Запорожье взорвалась граната, ранен мужчина

Полиция предполагает, что это была граната "РГД-5". В результате инцидента ранения получил мужчина.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, взрыв неизвестного устройства произошел в поселке Мирное Мелитопольского района.

Как сообщил во вторник, 24 апреля, отдел коммуникации полиции Запорожской области, информация о взрыве возле частного дома по улице Садовой поступила около девяти часов вечера понедельника.

Скорая помощь увезла вы больницу мужчину 1963 года рождения. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает.

Уже на месте полиция установила, что у ворот частного дома произошел взрыв гранаты "РГД-5". С места происшествия изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ и направлены на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

В настоящее время продолжается расследование и открыто уголовное дело по статье Покушение на умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 февраля, в селе Новые Петровцы Киевской области взорвалась граната. В результате инцидента три человека получили ранения. Мужчина подъехал на авто к дому местного жителя, с которым у него был конфликт, перелез через забор, бросил гранату Ф-1 на во двор и убежал.