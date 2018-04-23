Вандалы в Полтаве осквернили памятник жертвам нацизма – ФОТО

Об этом сегодня, 23 апреля, сообщают украинские СМИ.

Как отмечают местные жители города, антисемитские лозунги написали черной краской неподалеку патруля полиции. Они утверждают, что те якобы знали о возможности вандализма и послали туда патруль, но те опоздали.

Провокационные лозунги уже зарисовали черной краской.

Известно, что ранее в 2014 году мемориал обрисовали зелеными буквами, в 2016 году - желтыми. Однажды вандалов удалось задержать, но они заплатили смешной штраф за свое хулиганство, всего 200 грн административного штрафа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Харьковской области в городе Дергачи неизвестные жестоко повредили постамент с гербом Украины и флагштоком. Раньше на месте постамента был установлен памятник Ленину.