10:17 23.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100192059:nastya

Вандалы в Полтаве осквернили памятник жертвам нацизма – ФОТО

В самом центре Полтавы неизвестные повредили монумент Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма.

Вандалы в Полтаве осквернили памятник жертвам нацизма – ФОТО

Об этом сегодня, 23 апреля, сообщают украинские СМИ.

Как отмечают местные жители города, антисемитские лозунги написали черной краской неподалеку патруля полиции. Они утверждают, что те якобы знали о возможности вандализма и послали туда патруль, но те опоздали.

Провокационные лозунги уже зарисовали черной краской.

Известно, что ранее в 2014 году мемориал обрисовали зелеными буквами, в 2016 году - желтыми. Однажды вандалов удалось задержать, но они заплатили смешной штраф за свое хулиганство, всего 200 грн административного штрафа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Харьковской области в городе Дергачи неизвестные жестоко повредили постамент с гербом Украины и флагштоком. Раньше на месте постамента был установлен памятник Ленину.


Поделиться
Читайте также:
 
Власти США и Британии договорились бороться с применением химического оружия в Сирии Вселенский Патриархат начал работу над процедурой предоставления автокефалии Украина и МВФ активно работают над вопросом приезда миссии в Киев Страны G7 поддержали позицию Киева по миротворцам в Донбассе, - Климкин
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив