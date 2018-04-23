В Закарпатье 14-летний подросток жестоко убил своего сверстника

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Как отмечается, подозреваемый в убийстве в селе Нижняя Апша, что в Тячевском районе взят под стражу.

Ранее, Ужгородский горрайон суд приговорил подсудимого к круглосуточному домашнему аресту.

Однако, решение о круглосуточном домашнем аресте главного подозреваемого, который не соблюдал его, и даже пришел в школу, возмутило общественность Нижней Апши, которая на прошлой неделе на восемь часов перекрыла трассу Мукачево - Рогатин и угрожала совершить самосуд.

Известно, что убийство было совершено, 14 марта 2018 года. 14-летний закарпатец после проигрыша в компьютерной игре нанес 28 ножевых ударов своему сверстнику, который пришел к нему поиграть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полицейские задержали во Львовской области преступника, который зарезал двух юношей. По предварительной информации, задержанным оказался мужчина 44-лет, который проживал в том же поселке, что и оба убитых молодых человека.