22:57 23.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Торонто грузовик въехал в толпу людей - ФОТО

В столице Канады Торонто в понедельник, 23 апреля, грузовик въехал в толпу людей.

В Торонто грузовик въехал в толпу людей - ФОТО

В результате аварии травмы получили, по предварительным данным, около десяти человек. Как сообщает АFР, грузовик протаранил 12 пешеходов.

Белый микроавтобус наехал на многочисленных пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч.

Тяжесть ранений пока неизвестна. Вместе с тем очевидцы происшествия сообщают об отсутствии признаков жизни у некоторых пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Северной Корее туристический автобус, который двигался по мосту внезапно свалился с него, по меньшем мере 36 человек погибли. Согласно недавним сведениям министерства иностранных дел Китая, в автобусе находилась группа туристов. Известно, что в автобусе находились 32 туриста и четверо сопровождающих из КНДР. Авария произошла, когда автобус ехал из города Кэсон в КНДР.


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