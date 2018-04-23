13:34 23.04.2018 | Происшествия | Новости
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В самолете индийской авиакомпании во время полета выпал иллюминатор - ВИДЕО

В самолете авиакомпании Air India во время полета выпал иллюминатор.

В самолете индийской авиакомпании во время полета выпал иллюминатор - ВИДЕО

Инцидент произошел из-за сильной турбулентности. В результате происшествия пострадали три пассажира. Всего на борту самолета находились около 240 человек.

Как сообщает в понедельник, 23 апреля, издание Белта, самолет Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс Амритсар - Нью-Дели. Когда лайнер находился в зоне турбулентности, треснуло стекло иллюминатора, панель упала на сидевшую рядом пассажирку.

В свою очередь сотрудники Air India уточнили, лайнер находился в зоне турбулентности около 12 минут. В это время треснуло стекло иллюминатора, панель упала на пассажирку, которая сидела рядом.

Из-за турбулентности также начал падать багаж с полок, над некоторыми пассажирскими местами выпали кислородные маски, - подчеркнули в агентстве, добавив, что в настоящее время ведется расследование инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки во вторник, 17 апреля, произошла авария с самолетом Boeing-737-700 американской авиакомпании Southwest Arlines. В самолета, по неизвестным пока причинам, взорвался двигатель. В результате инцидента погиб один человек. Еще семь человек получили травмы.


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