В российской Кировской области прошел аномальный снегопад - ФОТО

По данным на первую половину дня понедельника, 24 апреля, уже выпало 53 миллиметра осадков. Это почти 156% месячной нормы.

Как сообщают российские СМИ, снегопад начался поздно вечером 21 апреля и до сих пор продолжается, хотя его интенсивность существенно снизилась. На данный момент высота снежного покрова составила 29 сантиметров. До начала снегопада снежного покрова в городе уже не было".

С начала апреля в Кировской области выпало уже 60 миллиметров осадков, или 176% месячной нормы.

Абсолютный месячный рекорд по осадкам был установлен в 1970 году, и он составляет 83 мм. По расчетам, в Кирове до конца месяца может выпасть еще 20-30 мм осадков. Побьем ли мы и этот самый главный рекорд месяца по осадкам - покажет время", - говорится в сообщении.

В администрации Кирова объявили, что в связи с непогодой 23-24 апреля школьники могут учиться дистанционно - через сайты учебных заведений и группы в социальных сетях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Оклахома горит лес. На данный момент местные власти сообщают о двух погибший. Как сообщают в среду, 18 апреля, местные СМИ, лесной пожар вспыхнул еще на прошлой неделе. Сейчас площадь, охваченная огнем, составила почти сотню тысяч гектаров.