01:00 23.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Никарагуа в прямом эфире застрелили журналиста - ВИДЕО

В Никарагуа в городе Блуфилдс застрелили репортера Ангелу Гахон.

В Никарагуа в прямом эфире застрелили журналиста - ВИДЕО

Ее убили во время прямого включения в эфир о антиправительственных протестах. Как сообщает BBC Украина, Гахон как раз рассказывала через Facebook Live о повреждении банка на побережье Карибского побережья, когда в него попала пуля.

Она упал на землю и начал истекать кровью. Люди вокруг начали выкрикивать его имя и пытались помочь.

Кто стрелял - неизвестно.

Напомним, протесты в Никарагуа начались 18 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства ввести реформы национальной системы социальной защиты в связи с финансовым кризисом.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 21 апреля в Никарагуа во время антиправительственных протестов погибли от пяти до десяти человек.


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