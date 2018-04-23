В Никарагуа в прямом эфире застрелили журналиста - ВИДЕО

Ее убили во время прямого включения в эфир о антиправительственных протестах. Как сообщает BBC Украина, Гахон как раз рассказывала через Facebook Live о повреждении банка на побережье Карибского побережья, когда в него попала пуля.

Она упал на землю и начал истекать кровью. Люди вокруг начали выкрикивать его имя и пытались помочь.

Кто стрелял - неизвестно.

Напомним, протесты в Никарагуа начались 18 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства ввести реформы национальной системы социальной защиты в связи с финансовым кризисом.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 21 апреля в Никарагуа во время антиправительственных протестов погибли от пяти до десяти человек.