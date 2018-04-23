В Ливии перевернулась лодка с мигрантами, погибли 11 человек

В результате происшествия погибли 11 человек. 83 пассажира судна удалось спасти.

Как сообщает AFP, всего было проведено две спасательных операции. Во время второй из них спасены еще 180 мигрантов.

Лодка перевернулась в нескольких милях от Сабраты, прибрежного города Ливии.

Мигранты передвигались на двух ложна. Вторая была обнаружена у побережья города Злитен на востоке страны. Беженцев из африканских стран перехватили и вернули в порт Триполи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, греческая береговая охрана спасла 94 мигрантов, чья лодка села на мель на удаленном необитаемом острове. По предварительной информации, спасенных временно разместят в маленьком городе на побережье и передадут греческой власти. Однако мэр города уже пожаловался на нехватку подходящего жилья для тех, кто спасся.