В КНДР автобус свалился с моста, десятки погибших

Об этом сообщает издание AFP.

Согласно недавним сведениям министерства иностранных дел Китая, в автобусе находилась группа туристов.

Известно, что в автобусе находились 32 туриста и четверо сопровождающих из КНДР. Авария произошла, когда автобус ехал из города Кэсон в КНДР.

Представители посольства Китая и представители МИД КНДР выехали на место происшествия. Предполагается, что причиной ДТП могли стать плохие погодные условия, поскольку в этот день шел сильный дождь и были порывы ветра. Кроме того, сейчас на дороге от Кэсона до проводятся масштабные ремонтные работы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", местные власти сообщили, что в Китае в результате аварии на угольной шахте по меньшей мере погибли 18 человек. Как отмечается, утечка ядовитого газа произошла в угольной шахте у города Хуанфэнцяо в провинции Сычуань на юге Китая. Так, во время инцидента под землей работали 55 горняков.