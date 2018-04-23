В Донецке трамвай всполыхнул в движении

Об этом сообщает диспетчерская служба коммунального предприятия Донэлектроавтотранс в понедельник, 23 апреля.

Как уточняют в службе, 23 апреля трамвай с людьми двигался по улице Очаковская, следуя первому трамвайному маршруту. Неожиданно произошло возгорание трамвая.

Водитель незамедлительно произвел остановку транспорта, люди смогли выбраться наружу и вызвать спасателей. В результате инцидента пострадавших не зафиксировано.

Прибывшие работники "МЧС" самопровозглашенной ДНР потушили огонь. В данный момент устанавливается причина возгорания.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице Украины в районе ДВРЗ, 6 апреля, у трамвая на ходу отвалились "рога".