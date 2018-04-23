На Черкащине обнаружили боеприпасы и взрывчатку - ВИДЕО

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области.

Сообщается, что во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества пластид.

Найденные боеприпасы изъяты и отправлены на проведение соответствующих экспертиз. В Тальновском отделении полиции начато уголовное производство по статье за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Устанавливается информация о происхождении боеприпасов и их владельце.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Харьковской области в селе Циркуны поблизости учебного заведения обнаружили и изъяли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.