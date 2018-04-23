Масштабный пожар в промзоне Черкасс ликвидирован, - ФОТО, ВИДЕО

Огонь был потушен около шести часов вечера в понедельник, 23 апреля. Как сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, причина пожара и убытки, причиненные огнем, устанавливаются.

Сообщение о пожаре на открытой площадке промзоны в районе проспекта Химиков поступило около четырех часов дня, - напомнили спасатели, добавив, что ориентировочная площадь пожара составила 400 квадратных метров.

На месте происшествия работали 12 единиц техники и 24 спасателя. Для наращивания сил на месте происшествия по Черкасскому гарнизону объявлен повышенный номер вызова. К месту пожара дополнительно направлено офицерский состав Управления ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодн около шестнадцати часов дня возник пожар в промзоне Черкасс. Тут загорелись старые автомобильные покрышки. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Черкасского гарнизона.