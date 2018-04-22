В Николаевской области со дна озера достали труп человека - ФОТО

По предварительной информации, девушка спрыгнула с 30-метрового моста, однако, оказавшись уже в воде, девушка начала спасаться и пыталась выплыть на берег. Самостоятельно сделать ей это не удалост и она начала тонуть.

На место происшествия прибыла бригада спасателей, которая не смогла найти должного подхода для подъезда специальной техники, спасатели спасли потерпевшую вручную.

На данный момент пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом падение с высоты и переохлаждение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Водяное Кировоградской области местные рыбаки обнаружили тело мертвого подростка.