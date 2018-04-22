17:54 22.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области со дна озера достали труп человека - ФОТО

В Николаевской области спасатели предотвратили самоубийство 22-летней девущки. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В Николаевской области со дна озера достали труп человека - ФОТО

По предварительной информации, девушка спрыгнула с 30-метрового моста, однако, оказавшись уже в воде, девушка начала спасаться и пыталась выплыть на берег. Самостоятельно сделать ей это не удалост и она начала тонуть.

На место происшествия прибыла бригада спасателей, которая не смогла найти должного подхода для подъезда специальной техники, спасатели спасли потерпевшую вручную.

На данный момент пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом падение с высоты и переохлаждение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Водяное Кировоградской области местные рыбаки обнаружили тело мертвого подростка.


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