10:39 22.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне полиция ликвидировала очередную нарколабораторию - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины прикрыли деятельность нарколаборатории в Херсоне. Об этом передает пресс-служба СБУ.

В Херсоне полиция ликвидировала очередную нарколабораторию - ФОТО

Сообщается, что двое местных жителей, используя специальное оборудование, занимались производством амфетамина и психотропных веществ. Общая сумма изьятого составляет около 100 тысяч гривен. Наркотический товар дельцы продавали на территории Херсонской и Николаевской области.

Преступники создали и пользовались группой в мессенджере Телеграмм, где они продавали продукцию всем желающим, делая, так называемые "закладки". Оба "продавца" попались при попытке сбыта очередной партии амфетамина весом тридцать граммов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на станции метро "Житомирская" правоохранители в вестибюле остановили подозрительного парня для проверки документов. В кармане у него обнаружили пакет с наркотиками.


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