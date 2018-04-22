В Ивано-Франковске легковушка протаранила маршрутку - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra пытался съехать на островок безопасности, но машину занесло и она прямиком покатилась в сторону маршрутки.

В маршрутном автобусе находились 5 пассажиров, все они отделались незначительными травмами, одну женщину госпитализировали. Сильно пострадал шофер иномарки, его госпитализировали. Его пассажир погиб на месте ДТП от болевого шока.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.