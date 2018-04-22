В Дубае горит небоскреб - ВИДЕО

В башне Алмас 68-этажного здания расположены компании, занимающиеся продажей и обработкой драгоценных камней. По предварительным данным пресс-службы администрации города никто не на данный момент не пострадал.

Сейчас из здания эвакуировали по меньшей мере 100 человек. Тут же возле небоскреба дежурит полиция и машины скорой помощи.

Другой информации пока не поступало.

Башня Алмас - самое высокое здание кластера у озера Джумейра на искусственном острове. До 2009 года небоскреб был самым высоким зданием города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августк 2017 года, в Дубае загорелось одно из самых высоких в мире жилых зданий - небоскреб The Torch или " Дубайский факел". Сильное возгорание началось на девятом этаже здания и распространился на четвертом этажа выше.