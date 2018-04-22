В Дубае горит небоскреб - ВИДЕО

В воскресенье, 22 апреля, в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае загорелся небоскреб.
В башне Алмас 68-этажного здания расположены компании, занимающиеся продажей и обработкой драгоценных камней. По предварительным данным пресс-службы администрации города никто не на данный момент не пострадал.
Сейчас из здания эвакуировали по меньшей мере 100 человек. Тут же возле небоскреба дежурит полиция и машины скорой помощи.
Другой информации пока не поступало.
Башня Алмас - самое высокое здание кластера у озера Джумейра на искусственном острове. До 2009 года небоскреб был самым высоким зданием города.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августк 2017 года, в Дубае загорелось одно из самых высоких в мире жилых зданий - небоскреб The Torch или " Дубайский факел". Сильное возгорание началось на девятом этаже здания и распространился на четвертом этажа выше.
Спикер патрульной полиции Львовской области Екатерины Рыбий заявил, что в его городе сегодня утром, 17 апреля, во время движения загорелся автобус. В частности, произошло возгорание на улице Ивана Франко.