13:54 22.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Чернобыле задержали 4-ех любителей "сталкинга"

На территории Чернобыльской зоны отчуждения пограничники задержали четырех украинцев, которые незаконно проникли не территорию закрытого объекта. Об этом передает пресс-служба ГПСУ

В Чернобыле задержали 4-ех любителей

Нарушителей порядка задержали около населенного пункта Дитятки в окрестностях Чернобыля. Операцию провели военнослужащие отдела "Иванков" совместно с представителями Национальной полиции. 

В ходе допроса выяснилось, что молодые юноши проникли на территорию закрытого объекта с целью экстремального туризма. В отношении правонарушителей составлены административные материалы, всем четверым грозят денежные штрафы или гражданские работы.

Двумя неделями ранее на территории отчуждения Чернобильськой АЭС правоохранительные органы задержали двоих иностранных граждан, незаконно проникших в зону. Двое граждан граждан Российской Федерации 22 и 25 лет, которые перебрались за контрольно-пропускные пункты, занимаясь экстремальным туризмом. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственное предприятие "Чернобыльская АЭС" значительно упростило процедуру записи и получения разрешения на экскурсию.


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