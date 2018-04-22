В Чернобыле задержали 4-ех любителей "сталкинга"

Нарушителей порядка задержали около населенного пункта Дитятки в окрестностях Чернобыля. Операцию провели военнослужащие отдела "Иванков" совместно с представителями Национальной полиции.

В ходе допроса выяснилось, что молодые юноши проникли на территорию закрытого объекта с целью экстремального туризма. В отношении правонарушителей составлены административные материалы, всем четверым грозят денежные штрафы или гражданские работы.

Двумя неделями ранее на территории отчуждения Чернобильськой АЭС правоохранительные органы задержали двоих иностранных граждан, незаконно проникших в зону. Двое граждан граждан Российской Федерации 22 и 25 лет, которые перебрались за контрольно-пропускные пункты, занимаясь экстремальным туризмом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственное предприятие "Чернобыльская АЭС" значительно упростило процедуру записи и получения разрешения на экскурсию.