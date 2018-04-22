В Афганистане произошел очередной теракт

По предварительной информации, смертник прошел несколько колец охраны, пока его не попросили выложить личные вещи и пройти тактильные досмотр. Тогда он активировал "пояс Шахида". В результате инцидента погибло по меньшей мере 12 человек, еще 50 было госпитализировано с тяжелыми травмами.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и пожарные, которые продолжают извлекать тела потерпевших из-под завалов. Сейчас в Афганистане готовятся к парламентским выборам, но "Талибан" и местная ветвь "Исламского государства" не считают избирательный процесс легитимным, пообещав делать все возможное, чтобы сорвать избирательную гонку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Пентагон подтвердил задержание подозреваемого в планировании терактов 11 сентября 2001. Им оказался гражданин Афганистана.