13:13 22.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел очередной теракт

В афганском Кабуле террорист-смертник подорвал себя на одном из избирательных участков. Об этом передает The New York Times.

В Афганистане произошел очередной теракт

По предварительной информации, смертник прошел несколько колец охраны, пока его не попросили выложить личные вещи и пройти тактильные досмотр. Тогда он активировал "пояс Шахида". В результате инцидента погибло по меньшей мере 12 человек, еще 50 было госпитализировано с тяжелыми травмами.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и пожарные, которые продолжают извлекать тела потерпевших из-под завалов. Сейчас в Афганистане готовятся к парламентским выборам, но "Талибан" и местная ветвь "Исламского государства" не считают избирательный процесс легитимным, пообещав делать все возможное, чтобы сорвать избирательную гонку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Пентагон подтвердил задержание подозреваемого в планировании терактов 11 сентября 2001. Им оказался гражданин Афганистана.


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