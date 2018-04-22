04:00 22.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинка пыталась продать редкую историческую книгу - ФОТО

В пункте контроля "Харьков-пассажирский" задержали женщину, которая готовилась вывезти в Россию на продажу редкую историческую книгу. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Украинка пыталась продать редкую историческую книгу - ФОТО

Сообщается, что в ходе досмотра личных вещей украинка сильно нервничала, чем вызвала подозрение пограничников. В ходе досмотра ее вещей было обнаружена редкая книга "Эпоха Николая" с илюстрациями и пометками неизвестного автора. 

Вероятно, что имущество составляет культурную ценность или историческое значение, книгу направят на специализированную экспертизу в целью оценки изъятого материала. На женщину составили административный протокол.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники Сумской области задержали гражданина Молдовы, который пытался вывезти в Россию нумизматические экспонаты.


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