Никарагуанского журналиста застрелили в прямом эфире

Жестокое убийство общественного обозревателя произошло на глазах оператора и звукорежиссера. Пуля попала Анхелю прямо в грудь во время того, как он через Facebook Live рассказывал о повреждении банка на побережье Карибского побережья.

Позже стало известно, что журналист являлся активным участников антиправительственных митингов, призывая граждан к неповиновению властям и полиции.

Напомним, что в Никарагуа начались 20 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства ввести реформы национальной системы социальной защиты. Все эти меры правительство планирует принять из-за затянувшегося финансового кризиса в стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", днем ранее в Никарагуа люди вышли на улицы с протестами против новой социальной реформы правительства.