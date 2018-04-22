18:36 22.04.2018 | Происшествия | Новости
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Никарагуанского журналиста застрелили в прямом эфире

В городе Блуфилдс, Никарагуа неизвестный совершили покушение на оппозиционного журналиста Анхеля Гахона. Об этом передает BBC.

Никарагуанского журналиста застрелили в прямом эфире

Жестокое убийство общественного обозревателя произошло на глазах оператора и звукорежиссера. Пуля попала Анхелю прямо в грудь во время того, как он через Facebook Live рассказывал о повреждении банка на побережье Карибского побережья. 

Позже стало известно, что журналист являлся активным участников антиправительственных митингов, призывая граждан к неповиновению властям и полиции. 

Напомним, что в Никарагуа начались 20 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства ввести реформы национальной системы социальной защиты. Все эти меры правительство планирует принять из-за затянувшегося финансового кризиса в стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", днем ранее в Никарагуа люди вышли на улицы с протестами против новой социальной реформы правительства


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