09:22 22.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранения режима тишины

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 47 открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба Генштаба.

На востоке Украины боевики продолжают

На Донецком направлении противник открывал огонь из минометов и пулеметов в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакино и Невельского. Более 20 обстрелов было зафиксировано неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутово и Талаковки.

Из БМП и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции украинских военных вблииз Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Широкино и Шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополя и Новотроицкого вели огонь снайперские группировки.

На Луганском направлении не прекращался огонь вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцевого.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов пострадал один украинский боец, выжить ему не удалось. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки, 21 апреля, на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 36 открывали огонь вдоль линии разграничения.


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