18:22 22.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине зажарились 1000 молодых цыплят

В хозяйственной постройке сельскохозяйственного произошел пожар, в результате которого заживо сгорело 1000 цыплят. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

На Харьковщине зажарились 1000 молодых цыплят

Инцидент случился в Сахновщинском районе, села Гришевка по улице Светличная Харьковской области. По неизвестным обстоятельствам загорелась постройка площадью в 400 кв. метров. Хозяевам небольшой фермы удалось вывезти из сарая грузовой автомобиль ГАЗ-53 и МТЗ-80. 

На место возгорание прибыло три единицы пожарной техники, которым удалось потушить пламя во втором амбаре с животными площадью в 500 кв. метров. Во время ликвидации пожара работало 14 сотрудников спасательной службы. В огня задохнулось более 1 тыс цыплят, спасти удалось лишь свиней и две лошади.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Княжичи Киевской области произошел пожар на конной ферме. В результате пожара погибло три лошади, еще два коня наглотались дыма и потеряли сознание.


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