18:52 22.04.2018 | Происшествия | Новости
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Французская полиция провела срочную эвакуацию туристов острова Мон-Сен-Мишель

На популярном туристическом острове во Франции Мон-Сен-Мишель полиция разыскивает мужчину, который намеревался открыть по ним огнестрельный огонь. Об этом передает Le Figaro.

Французская полиция провела срочную эвакуацию туристов острова Мон-Сен-Мишель

Сообщается, что правоохранителям удалось отследить движение мужчины по острову при помощи камер наблюдения. Также полисменам помог туристический гид, который описал подозрительного мужчину. Полиция решила эвакуировать туристов из деревни у подножия аббатства Мон-Сен-Мишель, где постоянно проводятся туристические экскурсии.

Местным жителям порекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу без надобности. Преступник, вероятно, вооружен, ведь перед этим в пассажирском автобусе он заявил, что лично "хочет убить копа". На данный момент на территории острова разместились более 200 правоохранителей, вместе с отрядами кинологов и вертолетной бригадой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции мужчина со стрельбой взял заложников в супермаркете.


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