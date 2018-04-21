В Виннице ДТП, есть пострадавшие

Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Винницкой области.

По предварительным данным, вчерашним вечером, 20 апреля около 21-00, 22-летний житель Черниговской области, управляющий автомобилем "Hyundai", спровоцировал столкновение с автомобилем "Toyota", который перемещался аналогичным маршрутом и остановился перед светофором. После этого машина "Toyota" врезалась в легковой "Opel", стоявший впереди. По инерции "Opel" вылетел на пешеходный переход и наехал на женщину, переходившую автотрассу на зеленый свет светофора.

На место ДТП была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала, что телесными повреждениями обзавелись: водитель автомобиля "Hyundai", 51-летняя женщина-водитель автомобиля "Toyota" и ее 24-летний пассажир. 34-летний водитель "Opel" и 69-летняя женщина-пешеход после осмотра врачей были отпущении домой.

Правоохранители постановили проведения списка экспертиз, которые помогут установить причины ДТП. У водителя автомобиля "Hyundai" взяли кровь на анализ с целью выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, за что может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.